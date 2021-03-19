Gergerlioğlu konuşmasına Ayet-i Kerime okuyarak başladı! Sırtını terör örgütüne yaslayanlara destekle devam etti

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Ahmet Türk, beraberinde Kerem Altıparmak ile FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etti. Gergerlioğlu, Türk ve Altıparmak ziyaret sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Önce yüce Kur'an'dan Ayet-i Kerime okudu

Basın mensuplarına açıklamada bulunan eski HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, dindar bir insan olduğunu söyleyerek yüce Kur'an'dan bir Ayet-i Kerime aktardı. "Üç günlük dünya çıkarları için; onuru, şerefi, hukuku ayaklar altına alamazdım, alamam." diyen Gergerlioğlu, "Benim için vicdan esastır. Ben hayatımı vicdanı esaslara göre oturttum. Alsınlar vekilliğimi. Alsınlar canımı arkadaşlar ya. Üç günlük dünya için ben onurumu mu ayaklar altına aldıracağım?" ifadelerini kullandı.

Sırtını örgüte yaslayanlara destekle devam etti

Konuşmasına İslami ifadelerle başlayan Gergerlioğlu, sözü, sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla teröristbaşının heykelini dikmek isteyenlere getirdi:

"Biz zorluklar çekeriz. Hiç önemli değil. Arkadaşlarımız zindanda işte. Boş yere sayın Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımız cezaevindeler. Umrumuzda değil. Ne yaparsanız yapın."