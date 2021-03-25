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Siyaset Gergerlioğlu kendisine tanınan on günlük süreye değindi: Teslim olmayacağım
Siyaset

Gergerlioğlu kendisine tanınan on günlük süreye değindi: Teslim olmayacağım

Terör propogandası yapmak suçundan hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezası kararı TBMM'de okunduktan milletvekilliği de düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, provokasyona devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:34:00 - 2021-03-26 00:05:43
Gergerlioğlu kendisine tanınan on günlük süreye değindi: Teslim olmayacağım

 Yeniakit.com.tr 

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na terör propogandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası önce Yargıtay tarafından onandı. Hakkındaki mahkeme kararı TBMM'de okunan Gergerlioğlu, bir süre Genel Kurul salonunu terketmedi. Ardından da TBMM'de 'Adalet Nöbeti'ne başladı. Meclis çatısı altında günlerce provokasyonuna devam ederek toplumu geren Gergerlioğlu, daha sonra da emniyet güçleri eşliğinde TBMM'den çıkartıldı.

Namaz ve abdest provokasyonu da etkisini yitirdi

Güneşin doğmasından 6 dakika sonra Meclis'ten çıkartılan Gergerlioğlu hakkında 'Abdest alıp namaz kılmasına da müsaade etmediler' şeklinde yeni bir provokasyon başlatıldı. 28 Şubat'ın mimarları bile 'abdest ve namaz' hakkını aramaya başladı. Gergerlioğlu'nun bu provokasyonu da kısa süre sonra etkisini yitirince, yeni bir hamle daha geldi.

Yeni bir provokasyon hamlesi

Ömer Faruk Gergerlioğlu, oğluyla birlikte tehdit edildiğini iddia etti. Şayet böyle bir durum varsa Emniyet'e başvurması gereken terör sevici Gergerlioğlu, bu açıklamasını da kendisini destekleyen medya kuruluşlarına yaptı.

Tele1’den Rojda Altıntaş’ın haberi...

'Bunlar göz korkutmaktır'

"Tehditler alıyorum ama ciddiye almıyorum. Oğlum son zamanlarda dikkat çekiyor. Oğlum çocuklarım içerisinde en çok bana benzeyen çocuğumdur. Onun da yolu insan haklarıdır. Bundan dolayı tehditler alıyor. Ama bunlarda sosyal medya trollerinin işleri. Kendi tedbirlerimizi alırız ama bunlar göz korkutmadır.

'Teslim olmayacağım'

"Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir. Mücadele ederken son nefesimi veririm. Zindanlar bizim direnişimizi durduramaz. Bu yolda kurban seçilenlerden olabiliriz ilk kurban ben değilim son kurban da ben olmayacağım."

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