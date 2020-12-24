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Siyaset Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!
Siyaset

Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!

İçişleri Bakan Soylu'nun, "Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir." sözüne "Ben insan hakları savunucusuyum." iddiası ile cevap veren HDP'li Gergerlioğlu, FETÖ firarisi Yüksel Evsen'in canlı yayınına katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:38:00 - 2020-12-24 23:40:12
Gergerlioğlu FETÖ firarisi ile canlı yayında!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Soylu, burada 'çıplak arama' iftirasında bulunan HDP Kocaeli Miletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için çok sert ifadeler kullandı. Bakan Soylu, "Gergerlioğlu denilen fersude FETÖ'cü bir teröristtir. Bunu herkes biliyor. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezeldir ve FETÖ'nün tamamen kurgusuyla beraber burada sözlerini ifade etmektedir." dedi. Gergerlioğlu ise bir insan hakkı savunucusu olduğunu öne sürerek, "Yarın Süleyman Soylu da mağdur olsa onun da hakkını sorarım. Ben bir insan hakları savunucuyum." diye cevap verdi.

FETÖ firarısı Yüksel Evsen'in yayınına katılmıştı

HDP'li Gergerlioğlu, 29 Mayıs 2020 tarihinde FETÖ firarisi olan ve yaşamına kaçak olarak Hollanda'da devam eden Adanalı gazeteci Yüksek Evsen'in Youtube kanalına konuşmuş ve burada, "Cemaatten değilim ama FETÖ demem" ifadelerini kullanmıştı.

Gergerlioğlu'nun yayınına katıldığı firari FETÖ'cü Yüksel Evsen

Yüksel Evsen Adana medyasındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ardından Hollanda'ya firar eden FETÖ'cü Evsen, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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