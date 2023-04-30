Gerekçesi LGBT sapkınlığı! Almanya'dan bir skandal daha

Almanya'nın Bremen eyaletine bağlı liman kenti Bremerhaven'de yaşayan göçmen ve Müslüman bir ailenin 2 çocuğu, polis gözetimi altında çocuk esirgeme kurumu yetkililerince alındı.

İddialara göre, ailenin çocuklara LGBT'nin İslam dininde yerinin olmadığını öğretmesi nedeniyle 2 çocuk çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisler tarafından zorla ailelerinden koparılan çocukların görüntüleri yürek burktu. Büyük tepki toplayan görüntülerde, çocuğun ağlamasına ve direnmesine rağmen polis ve çocuk esirgeme kurumu yetkilileri tarafından evden çıkarıldığı görüldü. Aile üyeleri, çocuklarından birinin hasta olduğunu ve durumdan etkilenerek sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Polis ise çocuk esirgeme kurumunca görevlendirildiklerini ve bu doğrultuda mahkeme kararını uyguladıklarını belirtti.

Polis tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "olayla ilgili spekülasyonlara yer verilmemesi gerektiği" belirtildi. Polis, "görüntülerin yanlış yorumlandığını ve çocukların mahkeme kararıyla ailelerinden alındığını" söyledi.