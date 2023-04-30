  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gerekçesi LGBT sapkınlığı! Almanya'dan bir skandal daha
Dünya

Gerekçesi LGBT sapkınlığı! Almanya'dan bir skandal daha

Yeniakit Publisher
2023-04-30 17:27:00 -
Gerekçesi LGBT sapkınlığı! Almanya'dan bir skandal daha

Almanya'nın Bremerhaven kentinde iddialara göre ailelerinin LGBT'nin İslam dininde yer almadığına dair bilgiler öğrettiği gerekçesiyle Müslüman 2 çocuk, ailelerinden zorla alınarak çocuk esirgeme kurumuna verildi. Çocukların polis tarafından ailelerinden koparıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla olaya tepki yağdı.

Almanya'nın Bremen eyaletine bağlı liman kenti Bremerhaven'de yaşayan göçmen ve Müslüman bir ailenin 2 çocuğu, polis gözetimi altında çocuk esirgeme kurumu yetkililerince alındı.

İddialara göre, ailenin çocuklara LGBT'nin İslam dininde yerinin olmadığını öğretmesi nedeniyle 2 çocuk çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisler tarafından zorla ailelerinden koparılan çocukların görüntüleri yürek burktu. Büyük tepki toplayan görüntülerde, çocuğun ağlamasına ve direnmesine rağmen polis ve çocuk esirgeme kurumu yetkilileri tarafından evden çıkarıldığı görüldü. Aile üyeleri, çocuklarından birinin hasta olduğunu ve durumdan etkilenerek sağlık sorunları yaşayabileceğini söyledi. Polis ise çocuk esirgeme kurumunca görevlendirildiklerini ve bu doğrultuda mahkeme kararını uyguladıklarını belirtti.

Polis tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "olayla ilgili spekülasyonlara yer verilmemesi gerektiği" belirtildi. Polis, "görüntülerin yanlış yorumlandığını ve çocukların mahkeme kararıyla ailelerinden alındığını" söyledi.

Uganda Devlet Başkanı: Afrika, dünyayı LGBT'den kurtarmalı
Uganda Devlet Başkanı: Afrika, dünyayı LGBT'den kurtarmalı

Dünya

Uganda Devlet Başkanı: Afrika, dünyayı LGBT'den kurtarmalı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...
Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...

Siyaset

Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sapkınlığa geçit yok! 'Bunlar LGBT'ci'

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri
CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

Siyaset

CHP ve HDP/PKK zihniyetinin LGBT'ye meşruiyet kazandırma projeleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23