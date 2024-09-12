Gereği yapıldı! Sosyal medya şaklabanı Jahrein, gözaltına alındı

Rezil yayınları ve konuşmalarıyla ahlaksızlığı özendiren 'Jahrein' mahlaslı sosyal medya şaklabanı Ahmet Sonuç, gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada Sonuç’un ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı adı ile “Pungent 666” rumuzu ile yöneticisi olduğu “İncel sohbet odası” başlıklı açık kaynakalarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı isimli ‘Pungent 666” rumuzlu X hesabının kullanıcısının E. K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca ‘Jahrein isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde kullanıcının A.S. isimli olduğu tespit edilmiştir.

E.K. ve A.S isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu’nun 224. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."