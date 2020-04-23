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Aktüel

Gercüş’te konvoylu 23 Nisan kutlaması

Batman’ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.

2020-04-23 18:41:59 -
Gercüş’te konvoylu 23 Nisan kutlaması

Batman’ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.


Gercüş Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’nin talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk bayraklarıyla donatılarak kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda konvoy eşliğinde tur attı.


Balkonlarda ve kapının önünde bekleyen çocuklar konvoya el sallayarak destek verdi.

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