'Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?'

Hakikaten altılı masa denilen altı benzemezin bir araya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde netleşeceklerini düşündükçe kanım donuyor.. Düşünsenize bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kaybederek hiçbir varlık gösteremeyen ve CHP’nin bu denli başarısızlığına rağmen genel başkanlığını sürdüren bir adamın ülkeyi yönetmesini nasıl bekleyeceğiz söyler misiniz?

Ben parti gözüyle bakmadan da şunu söyleyebilirim, bu denli başarısız bir seçim geçmişi olan ve ülke genelinde dünyadaki küresel ekonominin etkisiyle fiyatların artmasıyla kendisini bir anda meydanlarda bulan ve bundan nemalanmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu için şunu kesinlikle bilmeniz gerekir arkadaşlar...

Kemal beyden bu ülkeye bir ilaç olmaz. Neden bunu söylüyorum.. Bunun için SSK Genel Müdürlüğü yaptığı o döneme bakmanız sizler için küçücük bir önerimdir.. Düşünsenize, SSK’yı batıran ve ülkeyi ise kaosa sürüklediği dönemden bugün kasetle geldiği koltukta ülkeyi yönetmeye aday olacağını beklediğimiz bir yöneticiden bahsediyoruz..

Kim ne derse desin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin güdümünde kendi kararlarını bile kendisi alamayıp, PKK terör örgütü sempatizanlarının oyuncağı olmuşken, bu ülkede bir daha terör belasının adını duymak istemeyen gençler varken, 2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının geçmesi bile büyük bir skandaldır.. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu şayet altılı masa denilen düzen de aday gösterirse vay halimize diyorum...