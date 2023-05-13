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Medya Gerçekten çok ilginç! Sözcü yazarı "hidayete erdi"! Seçim günü için "Kur’an" çağrısı
Medya

Gerçekten çok ilginç! Sözcü yazarı "hidayete erdi"! Seçim günü için "Kur’an" çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 13:13:00 - 2023-05-13 14:02:38
Gerçekten çok ilginç! Sözcü yazarı "hidayete erdi"! Seçim günü için "Kur’an" çağrısı

Her Allah’ın günü Müslümanlara ve İslam’ın kutsallarına dil uzatan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, seçim gününün arifesinde birden “hidayete erdi”.

Her Allah’ın günü Müslümanlara ve İslam’ın kutsallarına dil uzatan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, seçim gününün arifesinde birden “hidayete erdi”. Seçimlerde oy kullanırken Kuran-ı Kerim'in emirlerinin referans alınması çağrısı yapan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti: 

“YARIN kader günümüz…

Umutla, heyecanla sandık başına gideceğiz.

Bütün millet kalp çarpıntıları içinde bekliyor.

İnanıyorum ki;
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Yarın bir şeyler olacak…

(…) Türk ulusu bugün, dünden daha fakirse, sebebi ülkeyi yönetemeyen iktidardır.

Çekilen bunca derde, krize, yokluğa, pahalılığa rağmen vatandaştan hâlâ nasıl oy isteyebiliyorlar, şaşırmamak mümkün değil!

Yarın çok iyi düşünerek sağlıklı, doğru karar vermemiz gerekiyor.

Kuran-ı Kerim'in 700 yerinde emredildiği gibi aklımızı iyi kullanmalı, partileri ve Cumhurbaşkanı adaylarını vicdanımızın terazisinde tartmalıyız.

Kime ve neye oy vereceğiz?

– Geri kalmışlığa, açlık ve yokluğa mı?

– Gelişmiş, zengin, tok bir ulus olmaya mı?

Bunlardan hangisini tercih edeceğiz?

Kurtuluş mührü bizim elimizde.”

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