Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi.
IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi.14 Şubat 2019 Perşembe 18:06
IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi.14.02.2019 18:01:23TSINNNN
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