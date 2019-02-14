Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi. IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi.

IHAAW180123-SIY/14-02-2019- Gerçekleşen üçlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunu da ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mültecilerin geri dönüşlerine olumlu bakıyor ve destekliyoruz” dedi.14.02.2019 18:01:23TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.