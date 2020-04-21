  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Gerçekleri saklıyorlar mı? Çelişkili rakamlar: İngiltere'de ölü sayısı daha fazla!

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.

2020-04-21 19:26:00 - 2020-04-21 19:40:08
Gerçekleri saklıyorlar mı? Çelişkili rakamlar: İngiltere'de ölü sayısı daha fazla!

Ulusal İstatistik Kurumunun açıklamasına göre, İngiltere ve Galler'de 10 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle 13 bin 121 ölüm kaydedildi.

Ancak sadece hastane verilerini esas alarak açıklama yapan hükümetin aynı tarihe kadar verdiği Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 9 bin 288 oldu. İki veri arasındaki fark ise yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bu yerlerde 12-19 Nisan haftasındaki tüm ölüm belgelerinin üçte birinde virüsten bahsedilirken, Londra'da bu oran yüzde 50'yi buldu.

Pazartesi günü yayımlanan son hastane ölüm verileri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın genelinde 16 bin 509 kişinin öldüğünü gösteriyor.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte (21.04.2020) 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Türkiye'deki antik kenti dinamitle tahrip etmiş, tarihi eserleri çalmıştı... O arkeolog koronavirüsten öldü!
Türkiye'deki antik kenti dinamitle tahrip etmiş, tarihi eserleri çalmıştı... O arkeolog koronavirüsten öldü!

Gündem

Türkiye'deki antik kenti dinamitle tahrip etmiş, tarihi eserleri çalmıştı... O arkeolog koronavirüsten öldü!

İşte Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin müthiş özellikleri!
İşte Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin müthiş özellikleri!

Gündem

İşte Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin müthiş özellikleri!

Türkiye'nin yardımları İngiliz bürokrasisine takıldı!
Türkiye'nin yardımları İngiliz bürokrasisine takıldı!

Gündem

Türkiye'nin yardımları İngiliz bürokrasisine takıldı!

Bilecik için flaş karar! Giriş çıkışlar kısıtlanacak
Bilecik için flaş karar! Giriş çıkışlar kısıtlanacak

Gündem

Bilecik için flaş karar! Giriş çıkışlar kısıtlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nostalji

her ulke saklıyor
  • Yanıtla

Abd7llah

Kesinlikle Türkiye şeffaftır.Biz de yalan dolan olmaz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı