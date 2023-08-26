Gerçek vaka ve ölüm sayısı yüksek! DSÖ, 'maymun çiçeği'nden yüzlerce kişinin öldüğü resmen raporlandı!

Daha önce Türkiye’de sadece 5 kişinin ‘maymun çiçeği’ virüsünden ötürü hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 90 binin üzerinde maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğünü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

156 ÖLÜM RAPOR EDİLDİ

DSÖ’nün haftalık basın toplantısında, maymun çiçeği virüsüyle ilgili son duruma ilişkin bilgi veren Ghebreyesus “Şu ana kadar DSÖ’ye 114 ülkeden 90 binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası ve bununla bağlantılı 156 ölüm rapor edildi. Ancak bazı ülkelerdeki eksik raporlama nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayısının daha yüksek olduğunu biliyoruz” dedi. Özellikle Asya’da vaka sayısında son 2 ayda büyük artış olduğunu belirten Ghebreyesus, Afrika’dan da düzenli olarak vaka bildirimi almaya devam ettiklerini söyledi. Ghebreyesus, ülkelerin uzun vadede maymun çiçeği virüsünü yönetmelerini destekleyecek ve kalıcı öneriler konusunda bir inceleme komitesi oluşturduklarını belirtti.

“KOVİD TEHDİDİ SÜRÜYOR”

Ghebreyesus, 2 hafta önce kovid-19’un uzun vadeli yönetimine ilişkin kalıcı tavsiyeler yayımladıklarını ve bu virüsün küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini hatırlatarak “DSÖ’nün kovid-19’a ilişkin verilere ulaşma imkanı azaldı” dedi. “Bazı ülkelerde salgından dolayı hastaneye yatış, yoğun bakıma kabul ve ölümlere ilişkin raporların arttığını da dile getiren Ghebreyesus, kovid-19’un BA.2.86 ve EG.5.1 (Eris) gibi varyantlarının riskini değerlendirebilmek için ülkelerden gelecek raporların önemine işaret ederek “Tüm ülkeleri hayat kurtarmak ve uzun süreli kovid-19 yükünü önlemek için mevcut tavsiyeleri uygulamaya çağırıyoruz” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun Çiçeği virüsü, çift sarmallı bir DNA, zoonotik virüs ve Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir türüdür. Variola, sığır çiçeği ve vaksinya virüslerini içeren insan ortopoks virüslerinden biridir. Çiçek hastalığına neden olan variola virüsünün doğrudan atası veya doğrudan soyundan değildir.

Maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benzer ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olur.

Virüs ilk defa 1958 yılında bir maymun üzerinde görülmüştür. 1970 yılında ilk kez insan üzerinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülmüştür. Afrika dışında ilk kez ise 2003 yılında görülmüştür. Ölümcüllük oranı %1’dir ve bulaşıcılık oranı düşüktür.

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