Gerçek ucuzluk için aracılar ortadan kalkmalı

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, şunları dile getirdi: “Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Birtakım önlemler alınmıştı. Ancak hiçbir şekilde fiyatlar düşmedi. Yasal düzenleme olmalıdır. Ancak, bu tek başına yeterli değil. En fazla yüzde 50 kâr edilebilir’ denilirse belki bir şeyler olabilir. Kesin çözüm ise üretici ile tüketici arasındaki aracıların tasfiye edilmesidir. Bir ürün imalatçıdan-çiftçiye, çiftçiden-tüketiciye gelene kadar en az 10 kat pahalanıyor. İmalatçı-çiftçi, çiftçi-tüketici arasındaki aracılar burada en büyük etki eden unsurdur. Bugünkü politika ile bu aracıların ortadan kaldırılması mümkün değil. Bu pahalılığı önlemek için konuya bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Piyasaya hakim olan spekülasyondur. Spekülatörler piyasaya rahatlıkla etki edebiliyor. Stokçulara ilişkin bir yasa çıkarıldı. Daha etkili düzenlemeler şart.”