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Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal risotto tarifi

Risotto dediğimiz yemek İtalyanların özellikle nişastasını kullanarak bağladıkları bir pirinç yemeği. Birçok çeşitleriyle yapılan risottonun orjinali merak edilir. Peki, orjinal risotto nasıl yapılır? İşte gerçek bir risotto tarifi...

10 Ekim 2019 Perşembe 20:10
Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal risotto tarifi

Risotto dediğimiz yemek İtalyanların özellikle nişastasını kullanarak bağladıkları bir pirinç yemeği. Birçok çeşitleriyle yapılan risottonun orjinali merak edilir. Peki, orjinal risotto nasıl yapılır? İşte gerçek bir risotto tarifi...

Risotto nedir?

Risotto, et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.

Orjinal risotto nasıl yapılır?

Malzemeler

1,5 su bardağı arborio pirinci

1 litre tavuk suyu

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı

zeytinyağı

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 dal maydanoz yaprağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Sıcak tavuk suyunu (dilerseniz et suyu veya aromatik sebze suyu da olur) ocakta kaynamaya bırakın. Sürekli sıcak kalmasını sağlayın.

Soğanı incecik doğrayın. Maydanozları çok ince olmayacak şekilde doğrayın.

Yağları geniş tabanlı bir tencerede ısıtın.

Soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın. 3-4 dakika soteleyin.

Pirinçleri ekleyin ve hep aynı yöne doğru olacak şekilde metal bir kaşıkla yaklaşık 2 dakika karıştırın.

Yarım bardak beyaz şarabı ekleyin ve şarabın alkolü uçana kadar karıştırın.

Bir yandan kısık ateşte kaynayan sıcak tavuk suyundan kepçe ile azar azar alarak en az 3 aşamada ekleyin.

Suyu çektikçe ilave edin ve suyun sıcaklığını koruyun. Pirinçler yumuşayınca ve kremamsı yapı yakalanınca ocağın altını kapatın. Bu işlem yaklaşık 20-30 dakikanızı alabilir.

Ocaktan alın parmesan peynirini, tuzu ve maydanozları ekleyin. Karıştırın. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:10
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