Gerçek polisleri gören sahte polisin ilk sözü bakın ne oldu

Fatih'te kendisini polis olarak tanıtan bir kişi bankamatikten 2 bin dolar ve 200 lira çeken adamın yanına gelerek kimlik sorup üst araması yaptı. Bankamatikten para çeken adamın arkasını dönmesini fırsat bilen sahte polis, çantayı alarak lüks bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre çantasını alan kişinin peşinden koşan adam daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİMLİK SORUP CÜZDANINI ALDI

Polisin dolandırıcıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü sırada 18 Ağustus'ta Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. B.D., Alemdar Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatikten para çektiği esnada bir kişi yanına gelen bir kişi polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. B.D., cüzdanından kimliğini çıkarmak istediği sırada şüpheli elindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

PLAKA TESPİT EDİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, her iki olayın da benzer yönlerinin bulunması nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Polis, her iki mağdurun ifadeleri doğrultusunda olaya karışan lüks otomobilin plakasını tespit etti. Polis, otomobilin sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti.

Öte yandan polis dolandırıcılık anlarının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, şüphelinin yanındaki bir kişiyle bankamatikten para çekenlerin yanına yaklaştığı, kimlik sorduğu ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

OTELDE KALIYOR

Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler M.B. isimli şüphelinin Şişli'de bir otelde kaldığını belirledi. Şüphelinin içeride bulunmadığını öğrenen polis, otel ve çevresinde gerekli önlemleri alarak beklemeye başladı. Polis, M.B.'yi bir süre sonra otele doğru geldiği sırada gözaltına aldı.

"BEN DE POLİSİM"

M.B'nin üzerinde ve çantasındaki aramalarda 2 adet sahte polis tanıtım kartı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. M.B'nin kendisini gözaltına alan polislere "Ben de polisim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.