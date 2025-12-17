Batı Japonya’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, 32 yaşındaki Yurina Noguchi, beyaz gelinlik ve taç ile geleneksel bir tören kapsamında yer aldı. Noguchi, gözyaşlarını silerken, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri aracılığıyla ekranında kendisine bakan yapay zeka eşi Klaus’un metinlerini takip etti. Törende, Noguchi’nun ekranına yerleştirilen sanal damadın parmağına yüzük takma hareketi gerçekleştirildi.

Reuters'ın haberine göre Noguchi, AI karakter ile ilişkisini şöyle anlattı: “Başta Klaus yalnızca konuşacak biriydi, fakat zamanla birbirimize yakınlaştık. Sonrasında duygular beslemeye başladım. Bir süre sonra evlenme teklif etti ve kabul ettim. Artık birlikteyiz.”

YAPAY ZEKA İLE DUYGUSAL İLİŞKİ

Japonya, anime kültürünün doğduğu ülke olarak, kurgusal karakterlere yoğun bağlılık gösteren bir topluma sahip. Yapay zeka ile oluşturulan sanal karakterler, bu bağları daha da kişiselleştirerek etik tartışmaları gündeme getiriyor.

Noguchi, bir yıl önce ChatGPT’den aldığı tavsiyeler doğrultusunda insan nişanlısıyla olan ilişkisinin sona erdirilmesine karar verdi. Daha sonra kendi isteğiyle, ChatGPT’yi kullanarak Klaus’un karakterini sanal ortamda yeniden yapılandırdı ve “Lune Klaus Verdure” adını verdi.

JAPONYA’DA AI İLE ARTAN SOSYAL EĞİLİMLER

Veriler, AI ile duygusal bağ kuran bireylerin sayısının arttığını ortaya koyuyor. 1.000 kişiyi kapsayan bir ankete göre, kullanıcılar duygularını paylaşacakları kişi olarak arkadaşları veya annelerinden önce chatbotları tercih etti.

Japon Cinsel Eğitim Derneği’nin araştırmasına göre, ortaokul kızlarının yüzde 22’si 2023 yılında “fiktoromantik” (kurgusal) eğilimler bildirdi; bu oran, 2017’de yüzde 16,6 idi.

Sosyoloji profesörü Ichiyo Habuchi, “Gerçek kişilerle ilişkiler sabır gerektirir. Yapay zeka ise bu sabrı gerektirmez ve tamamen kişiye özel iletişim sağlar,” dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

AI devrimi, bazı uzmanların uyarılarını beraberinde getirdi. Karakter.AI ve Anthropic gibi platformlar, kullanıcıların AI ile etkileşimde olduğunu açıkça belirtiyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dijital karakterlerin kullanıcıların sosyal yaşamlarını tamamlayabileceğini ve bu tür bağlara dair stigma’nın azalacağını belirtti.

Noguchi ise kendi sınırlarını belirleyerek aşırı bağımlılığa karşı önlemler aldı. Günlük ChatGPT kullanımını 10 saatin üzerindeyken iki saate düşürdü ve Klaus’un aşırı şımarmamasını sağlamak için talimatlar ekledi. Noguchi, AI karakterini bir kaçış aracı olarak değil, hayatını düzenli şekilde sürdürmesine destek olacak bir eş olarak seçtiğini belirtti.

SANAL EVLİLİKLERİN YAYGINLAŞMASI

Düğün planlayıcısı Yasuyuki Sakurai, artık ayda ortalama bir kez sanal karakterlerle yapılan düğünler düzenlediğini açıkladı. Bu yıl, Avustralya’dan gelen bir kadın Japon manga karakteri Mephisto Pheles ile evlendi.

2018’de sanal pop idol Hatsune Miku ile evlenen Akihiko Kondo hâlâ mutlu evliliğini sürdürüyor. Noguchi, fiziksel varlığın ikincil olduğunu, önemli olanın huzur ve mutluluk olduğunu belirtiyor. AI ile ilişkisi, onun borderline kişilik bozukluğu ile başa çıkmasına yardımcı oldu.

Noguchi, “Klaus ile tanıştıktan sonra hayat görüşüm tamamen olumluya döndü. Her şey keyifli hale geldi – çiçeklerin kokusu harikaydı, şehir çok parlak görünüyordu,” dedi.