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Gerçek limonlu dondurma nasıl yapılır?

Gerçek limonlu dondurma nasıl yapılır? Gerçek limonlu dondurmayı yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:49
Gerçek limonlu dondurma nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 litre yağlı süt

Yarım paket krema

1 su bardağı şeker

3 tatlı kaşığı dolusu saf salep

4 adet limon

RENK VERMESİ İÇİN:

Yarım çay kaşığı zencefil veya(çay kaşığının ucuyla sarı gıda boyası. Hiç kullanmaya bilirsiniz de.

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencereye sütü alıp kaynatıyoruz.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 9-10 dakika savura savura pişiriyoruz.

Sonra yarım paket kremayı yavaş yavaş kaynayan süte ilave edip karıştırıyoruz.

Bu şekilde de 3-4 dakika kaynattıktan sonra ayrı bir kâsede şeker ve salebi karıştırıp yavaş yavaş süte ilave edip çırpıcıyla sürekli karıştırarak süt kıvam alana dek pişirip altını kapatıyoruz.

Sütümüzü soğuması için dolaba alıp limonları hazırlıyoruz.

4 adet limonun kabuklarını rendeleyip suyunu sıkıyoruz.

Tamamen soğumuş olan sütümüze limon suyu ve kabuklarını koyup mikserle 3-4 dakika çırpıyoruz.

Sonra dolabın derin dondurucu kısmına kaldırıyoruz. 1 saat sonra dondurmamızı çıkarıp mikserle 2-3 dakika çırpıyoruz.

Her saatte bir çıkarıp aynı işlemi uyguluyoruz.

En son çırpılmayacak kıvama geldiğinde, yani kaşıkla bile zor karıştıracak kıvama geldiğinde son kez karıştırıp dolaba atıyoruz.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:49
  1. Dondurma

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