Gerçek kişiyle muhatap olun! Dolandırılıyor olabilirsiniz

İkinci el araç alım satımında yaşanan dolandırıcılık vakaları son günlerde tekrar artış gösterirken, yeni bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Gerçek kişiyle muhatap olun!

Ekspertiz işlemleri esnasında aracın gerçek sahibi yerine yer yer farklı kişilerle karşılaşıldığını ve alıcılara gerekli uyarılarda bulunduklarını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Alacağınız aracı getiren komisyoncu, aracı gibi kişilerden ziyade direkt araç sahibiyle iletişim kurun. Bazı durumlarda bu tür kişiler aradaki iletişimi keserek hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırarak kayıplara karışıyor." dedi.

Şüpheleneceğiniz durumlar

Ayrıca noter işlemleri esnasında alıcı da olsanız satıcı da olsanız resmi prosedürlere uymayan kişilerle alışveriş yapmayın. Noterin kapanma saatine yakın saatlerde alışveriş için sizi çağıranlara, araç bedelini araç sahibinin dışında bir kişinin hesabına gönderilmesini isteyenlere güvenmeyin. Bu kişiler size düşünme payı bırakmadan hemen alışverişin olmasını isteyenlerdir. Piyasa değerinin altında satılan her araca da şüpheyle yaklaşın.

Önemli uyarılar:

Telefonla irtibat kurduğunuz kişi sizi noterin kapanma saatine yakın saatlerde satış ya da alış için çağırıp düşünmenizi engelliyorsa, Araç bedelini, araç sahibinin adı olmayan bir hesaba göndermeniz isteniyorsa, Araç piyasa değerinin altında satılıyorsa, Araç sahibi notere gelmiyor, yakınını gönderiyorsa, Aracı kişi, satıcı ile araç fiyatını konuşmanızı engelliyorsa, dolandırılıyor olabilirsiniz.

Aracınızın başında olun!

Emre “Ekspertiz işlemlerinde her iki tarafın da araç başında var olduğundan emin olun. Yine noter işlemleri esnasında resmi prosedürlere uymayanlarla alışveriş yapmayın. Araç bedelini almadan satış vermeyin. Alıcılar ise noter işlemleri esnasında aracı yıkatalım, içinde eşya unuttuk gibi söylemlere karşı çok dikkatli olsunlar. Geçmişte kurum olarak birçok ikiz araç dolandırıcılığı tespit ettik. Piyasa değerinin altında satılan her araca da şüpheyle yaklaşın. Bu hususlarla ilgili ekspertize gelen vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

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