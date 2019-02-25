0553 313 94 23

Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Kim’in benzeri Vietnam’dan sınır dışı edildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:07
Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi

Vietnam, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Kim’in benzeri Vietnam’dan sınır dışı edildi.


ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un tarihi görüşmesine ev sahipliği yapacak olan Vietnam’dan ilgin bir haber geldi. Kim Jong-Un’a benzerliği ile dikkat çeken Avustralyalı komedyen Howard X, Vietnam’dan sınır dışı edildi. Geçtiğimiz hafta Donald Trump’ın benzeri Russell White ile Vietnam’da bir araya gelen Howard X bugün, Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki havalimanından ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Howard X, “Kuzey Korelilerin espri anlayışı yok. Mizah, diktatörlüklere karşı en güçlü silahtır” ifadelerini kullandı. Kim’in benzeri sınır dışı edilirken, Trump’ın benzerinin ise Vietnam’da kalmasına izin verildi. Trump’ın benzer Vietnam’da kaldığı süre boyunca herhangi bir gösteri geçekleştiremeyecek.


Howard X, Trump ve Kimîn ilk zirvesinin gerçekleştirildiği Singapur’a da gelmiş, burada da gözaltına alınmıştı.


Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Trump ile çarşamba ve perşembe günü bir araya gelecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit yakınlarından 150 öğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı
    1. Şehit yakınlarından 150 öğrenciye..
    2. Kıbrıs’ta liderler yeniden bir araya..
    3. Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
    4. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    5. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    6. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    7. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    8. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    9. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    10. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    11. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    12. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    13. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    16. Kayserispor’un minik prensesleri
    17. Gabar’da hainlere büyük darbe
    18. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    19. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    20. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    21. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    22. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    23. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    24. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    25. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    26. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    27. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    28. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    29. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    30. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor