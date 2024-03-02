Gerçek Ekrem hangisi? Eyüp Sultan’da Yasin, Yaşar Kemal’de şarap!
Seçim çalışmalarını camilerde namaz şovu ve Kur'an okumayla başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yaşar Kemal anmasında kendini ele verdi.
Seçim döneminde camilerde boy gösteren Ekrem İmamoğlu'nun riyakarlığını Ertuğrul Özkök ele verdi.
Özkök, Yaşar Kemal anmasında yemekte buluştuklarını yazdı.
Paylaştığı fotoğraf karesinde masanın içkili olduğu görüldü.
Aynı İmamoğlu Eyüp Camii'nde Kur'an okurken poz vermişti.
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