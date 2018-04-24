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Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı: Tüm aile gözaltına alındı

Gaziantep´te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

24 Nisan 2018 Salı 15:30
Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı: Tüm aile gözaltına alındı

Gaziantep´te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro beş yıl önce çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gazimuhtarpaşa Bulvarı’nda 28 Mart 2013’te İstanbul´da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin Euro´yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin Euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

PARAYI TIR´DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ

Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi´ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut, mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR´da unuttuklarını söyledi. Hırsızlık suçundan tutuklanan iki arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

ŞİRKET KURUP, OTOMOBİL ALMIŞLAR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut´u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin Euro´yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları aramalarda iki arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında Mehmet Vatan ile Gökhan Arnavut’un da bulunduğu M.V., B.A., M.Y., B.V., R.Ç., E.Ç., E.A., T.V., F.A., G.A., A.A., C.A.V., H.Ç., Z.S. ve E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ayrıca 6 kilo 398 gram altın, 3 bin 460 Euro, 925 dolar, 3 bin 455 lira para, 12 kol saati, 5 pos cihazı, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 913 fişek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:30
  1. İstanbul
  2. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
  3. Gaziantep
  4. banka soygunu
  5. güvenlik görevlisi

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