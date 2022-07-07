Gerçeği açıkladı! O muhtar, ırkçı Ümit'i rezil rüsva etti

Esenler Kaymakamlığı tarafından da yalanlanan 'tecavüz' iddiasının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin siyasi bekasını insan nefreti ve yabancı düşmanlığı üzerine kurgulayan bir yalan makinası ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, Ümit Özdağ'ın cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için müracaatta bulunulacağını ifade etti.

Sık sık böyle provokatif olaylarla gündeme gelen Ümit Özdağ da Bakan Yardımcısı Çataklı'nın Twitter'dan paylaşımını alıntılayarak, "Büyük Türk Milleti, Zafer Partisi İstanbul il başkanı Esenler'e giderek muhtar dahil şahitler ile konuştu. Saldırıyı teyit etti. Mağdur kız Bayrampaşa Eğitim Hastahanesine, dayak yiyen Afganlar Esenler hastanesine götürülmüş. Bakanlık seri yalan söylüyor." bir paylaşımda bulundu.

İşte o muhtar Twitter üzerinden Ümit Özdağ'a cevap verdi. Namık Kemal Mahallesi muhtarı Yusuf Aslan ise Özdağ'ın yaptığı paylaşımının altına, "Sayın Başkanım. Atmış olduğunuz tvitte ismi geçen Namık Kemal mahallesinin muhtarıyım ismim Yusuf Aslan. Böyle bir beyanat vermediğim halde Muhtar ile teyitleştim demeniz siyasi ahlaka yakışmaz. Ben böyle bişey demediğim halde dedi diye söylemeniz doğru değil" diyerek, Ümit Özdağ'ı yalanladı.