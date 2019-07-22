Gerard Pique, Trabzonspor’a teşekkür etti Barcelona’nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor’a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Barcelona’nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor’a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yayınladığı yeni sezon forma tanıtım videosu ile başlayan Trabzonspor ve Barcelona yakınlaşması sürüyor. İspanyol ekibinin yıldız savunmacısı Gerard Pique, ailesine ve kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor’a sosyal medya aracılığıyla teşekkür etti.

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