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Dünya

George W. Bush’un yasasından yola çıkarak bunu da yaptılar! Teröristlere yılda 4 bin vize

ABD'de PKK/YPG terör örgütü üyelerine, yılda 4 bin vize verilmesine ilişkin hazırlık yapılıyor. Söz konusu ‘Özel Vize’ yasasının dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un, ABD ordusuna Irak ve Afganistan’da ABD birliklerine yardım eden kişiler için çıkarılan ‘Özel Göçmen Yasası’ndan yola çıkarak hazırlandığı belirtildi.

2019-10-31 10:31:00 -
George W. Bush’un yasasından yola çıkarak bunu da yaptılar! Teröristlere yılda 4 bin vize

Donald Trump'ın 'en kısa zamanda görüşmek istiyorum' dediği kişi sadece PKK/YPG'li 'Mazlum Kobani' değil. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri skandal adıma imza atarak YPG'lilerin rahatça ülkeye gelebilmesi için özel vize tasarısı hazırlıyor.

ABD’de Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin üyesi Demokrat Partili Jason Crow ve Cumhuriyet Partili Michale Walts’un, PKK/YPG’li teröristlerin ABD’ye engel olmaksızın sokabilmek için ‘Özel Vize’ yasa tasarısı hazırladığı öğrenildi. ABD’nin bu yolla terör elebaşı Mustafa Ferhad Abdi (Şahin Cilo – Mazlum Kobani) ABD’ye giriş yapabilmesinin önünü açmak istediği değerlendiriliyor. ABD merkezli NBCNews’in haberine göre, DAEŞ’e karşı ABD askerleri ile birlikte görev alan Suriyeli gruplara, PKK/YPG terör örgütü üyelerine, yılda 4 bin vize verilmesini öngören yasa ‘Suriye Ortakları Koruma Yasası’ başlığını taşıyor. Söz konusu ‘Özel Vize’ yasasının dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un, ABD ordusuna Irak ve Afganistan’da ABD birliklerine yardım eden kişiler için çıkarılan ‘Özel Göçmen Yasası’ndan yola çıkarak hazırlandığı belirtildi. ‘Özel Vize’ teklifini hazırlayan iki Temsilciler Meclisi üyesinin daha önce ABD ordusunda görev yapmış olması dikkat çekiyor.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Tam Anlamıyla Şerefsiz Hain Alçaklar. Hiç Şüphesiz ki Nokta.
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doğrucu

TC nin yapması gerekli olan şey biz halk olarak abd yi zaten düşmanımız olarak biliyoruz 40 yıl önce iran gibi abd denen katil zorba ile bütünü ile yolları ayırıp bütün sanayii askeri ve bilimlerde seferberlik ilan edip abdyi beyninden vurmak olsun
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