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Aktüel

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak

Derek Chauvin, üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten, olay yerindeki diğer üç polis ise cinayete yardım ve yataklıktan yargılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:58:28 -
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak

NEW YORK (AA) - ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'e yönelik suçlamanın derecesinin artırılacağı ve Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanacağı bildirildi.

Star Tribune gazetesinin haberine göre, Minnesota eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin'in üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten yargılanmasına karar verdi. Olay yerindeki diğer üç polisin de cinayete yardım ve yataklıktan yargılanacağını belirtildi. Chauvin'in daha önce üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağı açıklanmıştı. Derek Chauvin, 8 Haziran'da mahkemeye çıkacak.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.



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