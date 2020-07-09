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Dünya

George Floyd ile katil ABD polisi arasında geçen dehşete düşüren son sözler yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi vatandaş George Floyd'un ölmeden önce polisle arasında geçen dehşete düşüren son diyaloğun detayları yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 11:11:00 -
George Floyd ile katil ABD polisi arasında geçen dehşete düşüren son sözler yayımlandı

Polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifre edildiği rapora göre, Floyd, polise "Beni öldüreceksin dostum, bırak." diye yalvarıyor.

Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise, "O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor." sözleriyle yanıtlıyor.

Floyd'un boynuna dakikalarca diz çökerek ölümüne neden olan Chauvin, ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede adam öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Yayınlanan konuşma dökümleri, Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı o dakikaların detaylarını içeriyor.

Rapora göre 46 yaşındaki siyahi vatandaş Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor.

Floyd, "Hadi adamım. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Beni öldürecekler. Beni öldürecekler. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum." ifadelerini kullanıyor.

Konuşma dökümü, Floyd'un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden 37 yaşındaki Thomas Lane'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu.

Lane iki defa Floyd'un kendi yanına çekilmesini söylese de 20 yıllık tecrübesi bulunan polis Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor.

Ancak Lane adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd'un boynunda olan Chauvin, "Hayır böyle kalacak." diye cevaplıyor.

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Yorumlar

Mesut

Demokrasi ha!
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Nur

Amerika adamsa bu pisliği asmalı
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