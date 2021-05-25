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Gennaro Gattuso Fiorentina'nın başına geçti
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Spor Gennaro Gattuso Fiorentina'nın başına geçti
Spor

Gennaro Gattuso Fiorentina'nın başına geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 19:59:00 -
Gennaro Gattuso Fiorentina'nın başına geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Gattuso'nun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rocco Commisso, "Gattuso'nun, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü olduğunu açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genç teknik adam Gattuso'nun bugüne kadar elde ettiği büyük tecrübeyle bizim gelişmemize yardımcı olacağına, profesyonelliği ve insani yönünün kulüp için önemli bir kararlılık, yeterlilik ve kazanma arzusu temsil ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gattuso, son olarak Napoli takımını çalıştırmıştı. Napoli, 2020-2021 sezonu son maçında Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak, ligi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak pozisyonda bitirememişti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, maç sonunda Gattuso ile yolları ayırma kararını Twitter hesabından duyurmuştu.

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