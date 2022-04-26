Genleri hala CHP! Memleket Partili Gaye Usluer: İslam'la amasız fakatsız mücadele ederek karanlıktan aydınlığa çıkacağız

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, partisinin Merkez Yönetim Kurulu gündemli basın açıklamasını gerçekleştirdi

Skandal ifadelerde bulunan Usluer, İslam'ı hedef alarak CHP'deki genlerinin değişmediği gözler önüne serdi.

"Siyasal İslamla amasız fakatsız mücadele ederek karanlıktan aydınlığa çıkacağız" diyen Memleket Partili Gaye Usluer, şu ifadelerde bulundu:

"100 yıl önce tüm fikirlerin özgürce tartışıldığı meclisten, hakimiyetin meclisten saraya devredildiği hakimiyetin milletten tek adama devredildiği karanlıktan bahsediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde 23 Nisan 2023’de hem 100. yıl dönümü kutlamalarını hem de karanlıktan yeniden aydınlığa çıkışımızı kutlayacağımıza inancımız tam. Hep birlikte dayanışarak umudu birlikte büyüterek yeniden 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletin' olacak.

Karanlıktan aydınlığa nasıl çıkacağız? Siyasal İslam'la mücadele ederek. Toplumdaki derin ekonomik krizi ortadan kaldırarak. Eşitsizlikle mücadele ederek. Demokrasimizin önüne engel koyan dinci gericilikle mücadele ederek. Siyasal islam'la amasız fakatsız mücadele ederek. Laikliğin, demokrasinin tesisinde ve sınıf mücadelesinde en önemli unsur olduğunu unutmadan karanlıktan aydınlığa çıkacağız."