Genk maçında sakatlanan Tolgay 2 hafta yok
Beşiktaş, Genk karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Arslan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.26 Ekim 2018 Cuma 21:08
Beşiktaş'ta Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan hakkında siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. 28 yaşındaki oyuncu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır."
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