Genk maçında sakatlanan Tolgay 2 hafta yok

Beşiktaş'ta Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan hakkında siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. 28 yaşındaki oyuncu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça Quadratus Femoris kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanılmıştır."