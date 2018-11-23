Geniz eti belirtileri
Geniz eti, burun gerisinde, östaki (kulak ile burun arasındaki kanal) tüplerinin yanında nazofarenks (geniz) dediğimiz bölgede küme halinde bulunan lenf dokusudur.23 Kasım 2018 Cuma 17:14
Minikte geniz etinin olduğuna dair belirtiler şunlardır:
Ağızda kuruluk, kötü koku,
Horlama,
Burun gerisine akıntı,
Uyku bozuklukları,
Uykuda nefes durmaları,
Sık uyanmalar,
Beslenme bozuklukları,
Gelişme geriliği,
Konsantrasyon bozukluğu.
Hekim, gerekli gördüğü halde cerrahi operasyonla sorunu ortadan kaldırır. Çocuk büyük bir rahatlama sağlar.
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