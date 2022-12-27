Geniz akıntısına ne iyi gelir? 11 Bitkisel çözüm: Nefis tariflerle geldik! Balgamlı öksürüğü geçiren çok etkili şeyler

Geniz akıntısına ne iyi gelir Saraçoğlu tarafından da masaya yatırılmış bir sorudur ve İbrahim Saraçoğlu adaçayını önermektedir.

Adaçayını 10 dakika kadar demledikten sonra süzerek içebilirsiniz.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

Sarımsak

Limon Suyu

Portakal Suyu

Elma Sirkesi

Ananas Suyu

Nane Yağı

Lavanta Yağı

Zencefil

Bal

Yeşil Çay

Adaçayı

nefisyemektarifleri'ne göre: Sağlığın ihmale gelmeyeceğini hatırlatarak, doğanın sizlere sunduğu bitkisel tedavi yöntemlerinin de iyi gelebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer burun ve sinüslerde bir geniz akıntısı yaşıyorsanız aklınızdaki geniz akıntısı çözüm önerileri nelerdir sorusuna doğru yanıtları burada bulabilirsiniz.

Geniz Akıntısı Nedir?

Bazı zamanlarda boğazınızda balgam varmış hissine kapılabilirsiniz. Özellikle de uyuduğunuz anlarda ve yatar pozisyonda dinlendiğiniz durumlarda bunu fark edersiniz.

Boğazın tıkanmasına neden olan geniz akıntısı, burun ve sinüs kanalından boğaza doğru ilerleyen bir sıvının adıdır. Bu akıntı durumu, geniz akıntısı olarak ifade edilir.

Boğaz yolunda mukusun birikmesi, pek çok kişide yaşanabilir. Bu rahatsızlığın ise tedavisi vardır. Geniz akıntısı İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından bitkisel tedavilerle giderilmiştir.

En ekonomik ve kolay yöntemlerle, geniz akıntısı bitkisel çözüm önerileri..

Balgam ve geniz akıntısına ne iyi gelir?

Buhar banyosu yapmak boğaz veya genizde biriken mukusun temizlenmesine yardımcı olacaktır. Buhar banyosu aşırı mukusu inceltecektir ve geniz akıntısını rahatlatacaktır. Ayrıca buhar banyosunu daha etkili hale getirmek için suya az miktarda zencefil ve tuz da ekleyebilirsiniz.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Evde 11 Bitkisel Çözüm

Buhar banyosu yapmak boğaz veya genizde biriken mukusun temizlenmesine yardımcı olacaktır. Diğer çözüm önerileri ise şöyle;

Geniz akıntısı nasıl geçer?

1) Sarımsak

Geniz akıntısı nasıl durdurulur dediğinizde bu süreçte bolca sarımsak yemenizi önereceğiz.

Sarımsak doğal bir antibiyotiktir ve geniz akıntısına neden olan durumları ortadan kaldırır.

Vücudun savunma mekanizmasını canlandırır ve sinüslerin açılmasını sağlar.

Sarımsak gün içinde çiğ olarak veya yemeklere eklenerek tüketilebilir.

Geniz akıntısına ne iyi gelir doğal olarak bu sorunu nasıl çözerim diyorsanız aslında bu durumu hiç yaşamamanız adına bağışıklık güçlendirici olarak da sarımsak tüketebilirsiniz.

2) Limon Suyu

Geniz akıntısı yaşadığınız günlerde C vitamini kaynağı limon suyu tüketmelisiniz.

Dilerseniz limon suyuyla gargara yapıp sinüslerin açılmasını hızlandırabilirsiniz.

Antioksidan ve C vitamini kaynağı limon, mukusların hızlıca atılmasını kolaylaştırmaktadır.

Limon suyunun taze limondan sıkılması da etkisini iki kat artıracaktır.

3) Portakal Suyu

Geniz akıntısı her mevsim yaşanabilir. Şayet kış günlerinde yaşanırsa bu durum daha da yorucu ve stresli geçebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek adına tüketilen portakal, geniz akıntısı sürecinde meyve suyu haliyle de tüketilebilir.

Portakal suyu C vitamini içerdiği için vücuttan mikrop ve bakteri atılımını kolaylaştırır.

Sık sık portakal suyu içerek geniz akıntısını doğal yöntemlerle giderebilirsiniz.

4) Elma Sirkesi

Elma sirkesi de antibiyotik etkili besinlerden biridir ve geniz akıntısına iyi gelir.

1 bardak suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave ederek tükettiğinizde, geniz akıntısını temizlemiş olacaksınız.

Solunum yolunu açmaya yardım eden elma sirkesi, daha rahat uyumanızı ve nefes almanızı sağlayacaktır.

Elma sirkesinin tadı acı gelirse, biraz bal ekleyerek yumuşatabilirsiniz

5) Ananas Suyu

Ananas güçlü antioksidan meyvelerden biridir. Geniz akıntısı durumunda da ilaç gibi gelecektir.

Ananas suyunu düzenli tükettiğiniz takdirde, geniz akıntısını kısa sürede azaltıp yok edebilirsiniz.

Antibakteriyel etkiye sahip olan ananas suyu sayesinde hem vücudunuzu mikroplara karşı korumuş olacaksınız hem de akıntının kesilmesini sağlayacaksınız.

Ananas suyunu tüketirken taze ve organik olanlardan seçmenizi öneririz.

6) Nane Yağı

Geniz akıntısında nefesi açmanın bir yolu da nane yağı kullanmaktır. Nane yağı ferahlatıcı etkiye sahiptir ve burundan rahatça nefes almanızı sağlar.

Uyuyacağınız odada nane yağı bulundurduğunuz durumda, uyku esnasında geniz akıntısı oluşma riskini de en aza indirebilirsiniz.

Dilerseniz 1 damla nane yağı ile 1 bardak suyu karıştırıp içebilirsiniz.

Nane yağı, geniz akıntısı için önerilen doğal çözümlerden biridir.

Nane yağı koklamak alerjik geniz akıntısına ne iyi gelir diyenler için de alternatif bir yöntemdir.

Geniz akıntısına ne iyi gelir bebeklerde rahatlama olmasını için doğal bir yöntem var mıdır diyenler de sıcak suya biraz nane yağı damlatarak bebeğin olduğu ortamda buharlama yapabilirler.

7) Lavanta Yağı

Geniz akıntısına ne iyi gelir bitkisel kaynaklı yağlardan faydalanabilir miyim diyorsanız lavanta yağı mis gibi kokusuyla imdadınıza yetişecektir.

Lavanta yağı, tıpkı nane yağı gibi keskin kokusuyla geniz yolunu rahatlatır.

Geniz akıntısından meydana gelen balgamların atılımını hızlandıran lavanta yağı, nefes alımını da kolaylaştırmaktadır.

Doğal tedavi yöntemleri arasında çok kez adı geçen lavanta yağı, şimdi de geniz akıntısına çare olmaktadır.

Lavanta yağını biraz suyla karıştırıp soluduğunuzda dahi geniz akıntısını giderebilirsiniz.

8) Zencefil

Geniz akıntısına ne iyi gelir evde ne yapabilirim diyorsanız en keskin çözümlerden biri zencefildir.

Bakteri ve enfeksiyonu gideren zencefil, geniz akıntısında meydana gelen rahatsızlıkları da yok eder.

Vücudun direncini yükselten zencefil, kan dolaşımını hızlandırır ve sinüslerin tıkanmasına neden olan sıvıları dışarı atar.

Zencefilli çay, zencefil buharı, zencefilli su geniz akıntısından kurtulmanızı kolaylaştırır.

Zencefil, tarçın, bal, limon karışımı da geniz akıntısı için önerilen karışımlar arasındadır.

Şayet geniz akıntınız yeni başladıysa, çok fazla ilerlemeden zencefili tüketerek bu hastalığı durdurabilirsiniz.

9) Bal

Bal, vücut direncini koruyan faydalı besinlerden biridir.

Balı pek çok besinle karıştırıp tüketerek geniz akıntısını önleyebilirsiniz.

Ballı bitki çayları içebilirsiniz. Ayrıca geniz akıntısı zeytinyağı ve bal karışımıyla da giderilebilir.

Balın organik olması, hastalığın iyileşmesini hızlandırmaktadır.

10) Yeşil Çay

Antioksidan etkili yeşil çay, geniz akıntısı şikayeti olanların fincanlarından eksik olmuyor.

İltihapları temizleme konusunda güçlü etkileri olan yeşil çay, vücudu arındırır ve akıntının durmasını sağlar.

Alerjik geniz akıntısı ilaç isimlerine aldanmayın. Yeşil çayı günde 2 defa içerek sinüslerin temizlenmesine yardım edebilirsiniz.

Dilerseniz yeşil çay demleyip buharını da soluyarak doğal bir tedavi uygulayabilirsiniz.

11) Adaçayı

Geniz akıntısına ne iyi gelir Saraçoğlu tarafından da masaya yatırılmış bir sorudur ve İbrahim Saraçoğlu adaçayını önermektedir.

Adaçayını 10 dakika kadar demledikten sonra süzerek içebilirsiniz.

Adaçayını demlerken süre önemlidir çünkü bitki çok fazla sıcak suda kaldığında zararlı maddeler ortaya çıkabilmekte ve çayın tadı acılaşmaktadır.

Zerdeçal geniz akıntısı: Burun akıntısı için bir çay kaşığı toz zerdeçal bir bardak sıcak sütle karıştırılıp yatmadan önce içilebilir. Bu karışım, burun akıntısı ve tıkanıklığı, öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı için hızlı bir rahatlama sağlar. Karışıma biraz da karabiber ekleyerek etkinlik artırılabilir.

Karanfil geniz akıntısı: Mukusun ana fonksiyonları burun zarlarını temizlemek, havayı nemlendirmek, yabancı parçacıklardan kurtulmak ve burun geçişini nemlendirmektir.

Zahter (ThymbraspicataveThymbrasintenisii)

Diyarbakır yöresindeki şifalı bitkilerden olan şeskin ve aromatik kekik tadına sahip olan zahter, halk arasında baharat olarak kullanımının yanı sıra tıbbi olarak da kullanılmaktadır. Öksürük, boğaz ağrısı, karın ağrısı ve barsak sancılarına karşı çayı demlenerek içilir.

Geniz akıntısına elma sirkesi nasıl kullanılır?

Elma sirkesi de antibiyotik etkili besinlerden biridir ve geniz akıntısına iyi gelir. 1 bardak suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave ederek tükettiğinizde, geniz akıntısını temizlemiş olacaksınız. Solunum yolunu açmaya yardım eden elma sirkesi, daha rahat uyumanızı ve nefes almanızı sağlayacaktır.

Geniz Akıntısı Neden Olur?

Geniz akıntısı genellikle mevsim değişimlerinde meydana gelir.

Değişen havanın hassas bünyelerde oluşturduğu bu durum, bazen ilaç kullanımından da kaynaklanabilir.

Sinüzit, geniz akıntısını tetikler.

Bazı gebeler, hamilelik sürecinde geniz akıntısı yaşayabilir.

Baharata ya da farklı yiyeceklere olan alerji de geniz akıntısını meydana getirebilir.

Keskin kokular parfüm ve yemek kokuları da bu hastalığı oluşturabilir.

Tozlu ve açık ortamda çalışmak geniz akıntısının birer nedenidir.

Burun içi madde kullanımı

Burun içindeki tüylerin azalması ve iç dokunun hasar görmesi

Beyin ve omurilik sıvısı kaçakları

Çalışma ortamından kaynaklanan nedenler

Geniz Akıntısı Belirtileri, Nasıl Anlaşılır?

Geniz akıntısının bazı belirtileri vardır. Listemizdeki belirtiler sizde de yaşanıyorsa, doktora gitme zamanınız gelmiştir!

Sık sık hapşırma

Gözlerin sulanması

Zor nefes alma

Boğazda kaşıntı hissi ve yanma

Sürekli balgam olduğunu düşünme

Özellikle de gece artan öksürükler

Kulak enfeksiyonları

Tükürme isteği

Geniz Akıntısı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Geniz akıntısı bitkisel yollarla tedavi edilebildiği gibi medikal destekle de iyileştirilebilir. Bunun için “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” doktoru ile görüşmeniz gerekir. Size sunacağı tedavi yöntemleri ise şöyle olacaktır:

Doktorunuz sinüs kanallarının açılması için size ilaç ve gargara verebilir.

İlaçların düzenli şekilde kullanılması, ilaç bitiminde doktorunuza yeniden gitmeniz önerilir.

Yapılan muayene sonucunda sinüs kanallarının durumu tespit edilir.

Tedavi sürecinde bulunduğunuz ortamın oldukça hijyenik ve havadar olmasına dikkat ediniz.

Kullanacağınız ilaçlar mukus yumuşatan ve burun tıkanıklığını gideren ilaçlardır. Bu ilaçların düzenli kullanımı hastalığı yok edecektir.

Bu süreçte bolca su içmeniz de eklenir. Su, mukusun incelmesini sağlar ve daha rahat şekilde atılmasını sağlar.

Su içerek hem ilaçların etkisini desteklersiniz hem de vücudun nem dengesini koruyarak geniz akıntısının kesilmesini sağlarsınız.

Geniz Akıntısı Zararları Nelerdir?

Geniz akıntısı tedavi edilmezse pek çok sağlık sorununu ortaya çıkarabilir. Bazı kişilerde geniz akıntısının akciğere zararı olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle rahatsızlığın ilk gününde doktora gidilmesi gerekir. Geniz akıntısının oluşabilecek zararları şöyledir:

Sık sık tükürme isteği olacağı için ağız içi sağlığını etkiler.

Tedavi edilmediğinde kronik bir hal alabilir.

Orta kulak iltihabına da neden olacağı için duyma yetisini yavaşlatabilir.

Boğazın şişmesine neden açan geniz akıntısı, kronik hastalıkları oluşturabilir.