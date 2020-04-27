Dr. Ayfer Aydın, genital bölge beyazlatma tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Çok sayıda insan vajinal bölge ve koltuk altında oluşan kararmalardan ve genital bölgesinin koyu renkli olmasından yakınmaktadır. Bu bölgelerde yaşanan lekelenme kahverengi-siyaha yaklaşan kararmalar; görsel anlamda hoş olmayan bir görünüme yol açar. Başlangıçta genital bölgenin kahverengi koyu olması hafif kararmalar pek ciddiye alınmasa da zamanla daha da koyulaşarak can sıkıcı bir hal alabilmektedir. Bu bölgelerde görülen bu koyu renk değişiminin çok sayıda nedeni olmakla beraber en sık sebep ; bu bölgelere uygulanan ağda ya da epilasyon uygulamalarıdır. Genital bölgede oluşan bu kararmaları yok etmek genital bölge beyazlatmak için piyasada çok sayıda kozmetik ürün satılmaktadır. Bu kremler bazen bir miktar yardımcı olabilse de bazen kararmalar bu bölgelerin hassas olması ve kullanılan bu kremlerin çoğunlukla kimyasalllar içermesi nedeniyle tam tersine bu alanların dahada koyulaşmasına yol açabilirler. Dış genital alana ‘vulva’ adı verilmektedir. Vulva zamanla yaşa ve hormonal değişimlere bağlı olarak esmerleşebilir. Buradaki esmerleşmedeki ana hormon östrojendir. Östrojen hormonu açısından zengin vulva dokusu, güneş ışınlarının UV etkisi altında koyulaşmaktadır” dedi.

Kadınların pek çoğu gebelik sırasında artan östrojen hormonları nedeni ile genital bölgelerindeki renk koyulaşmalarından şikayet ettiklerini ifade eden Dr. Aydın, “Gebelik sonrasında da genital bölgenin renginin koyulaşması kalıcı olmaktadır. Özellikle esmer tenlilerde bu durum daha belirgindir. Gebelik haricinde doğum kontrol hapı kullanımları, polikistik over sendromu, bazı hormonal sorunlar, bazı cilt hastalıkları da dış genital alanda esmerleşme, koyulaşma sebebidir. Ayrıca bazı kişilerde genetik yatkınlık da söz konusu olabilir. Genital bölgenin renginin koyulaşmasının en sık nedenlerinden biri de o bölgeye yapılan ağdalar ve genital bölge epilasyonu amacıyla yapılan lazer uygulamalarıdır. Genital alana verilen lazer ışığı cilt dokusundaki ‘melanin’ pigmentini aktive ederek bu bölgede esmerleşme yapabilir. Fiziksel olarak herhangi bir sorun oluşturmaz. Sadece kozmetik olarak dış genital bölgedeki (vulva) istenmeyen bu renk artışı ve koyuluk bazı kadınlarda psikolojik sorunlara neden olabilir. Bazı kadınlar bu durumlarını, eski halleri ile veya çevresindekiler ile kıyaslayarak kendilerine problem haline getirebilirler. Bazende bazı kadınlar bu durumdan çok rahatsız oldukları için cinsel hayatları etkilenmektedir. Genital bölgesini beğenmeyen çok esmer bulan kadınlar bu durumun cinsel hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet etmektedirler. İşte bu durumda genital bölge beyazlatma işlemi hastanın ruh sağlığını, cinsel hayatını çok olumlu yönde etkilemektedir. Genital bölge beyazlatmada lazer, kimyasal peeling yada benim bu bölgeye genital bölge beyazlatma için yaptığım özel solüsyon tedavileri ile oldukça başarılı sonuçlar almaktayız” diye konuştu.

Genital bölge vajina beyazlatma işleminde Lazer uygulamasının hem büyük dudaklara hem de küçük dudaklara uygulanabildiğini kaydeden Dr. Aydın, “Günümüzde lazer ile renk açıcı tedaviler; genital bölge beyazlatma, genital bölge renk ağartma, genital alan renk açma tedavileri olarak bilinmektedir. Lazerle genital alan renk açma ‘labial whitening’ veya ‘vulvar whitening’ olarak da bilinmektedir. Bu alandaki kararmadan çok rahatsız olan ve cinsel hayatları etkilenen kadınlar için oldukça etkili ve dermatolojinin bize sunduğu çok gelişmiş bir teknolojidir. Genital bölge beyazlatma için lazer tedavisi dışında bu bölgeye özel solüsyon uygulamaları ile bu bölgenin beyazlatılması, renginin açılması mümkündür. Lazer ile yapılan vajinal renk açma genital bölge beyazlatma tedavileri ortalama 15-20 dakika sürer. İşlem öncesi lokal anestezik krem kullanılması ağrı hissini ortadan kaldıracaktır. Lazer ile Genital bölge beyazlatma Genel anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. . İşlem sırasında verilen lazer ışığı sayesinde cildin dermis tabakasında yer alan ve esmerleşmeye neden olan melanin pigmentini üreten ‘melanosit’ hücreleri tahrip edilmekte, böylelikle genital ağartma, beyazlatma sağlanmaktadır Lazerle renk açma işlemi için genelde tek seans yeterlidir. Bazı durumlarda birden çok uygulama gerekli olabilir. İşlem son derece kolay ve güvenlidir. İşlemden hemen sonra kişi normal hayatına dönebilir. Genital bölge beyazlatma için kullandığımız solüsyonlar ile renk açma işlemi ise bazen tek seans çok iyi sonuçlar alınırken bazen 2.-3. seanslarda gerekebilir. Hem Genital Bölge Beyazlatma, hem de Vajinal Sıkılaştırma işlemi eş zamanlı olarak aynı seansta yapılabilir. Böylece genital bölge estetiği bir bütün olarak ; genital bölge daraltma ve genital bölge beyazlatma aynı anda sağlanmış olacaktır” açıklamalarında bulundu.