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Gündem "Geniş Aile" dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncudan üzen haber
Gündem

"Geniş Aile" dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncudan üzen haber

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:51:00 -
"Geniş Aile" dizisiyle hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncudan üzen haber

63 yaşındaki ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, “Geniş Aile”, “Kaygısızlar” ve “Gülşen Abi” dizileriyle tanınan Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Bayrampaşa Kolan Hastanesi‘nde tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın kalbine stent takıldı.

2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Kız Kardeşim filminde hayat verdiği Kazım rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu “Geniş Aile” dizisinde oynadığı Kahveci Devir Abi “Her Daim” repliğiyle hafızalarda yer etmişti. Mustafa Uzunyılmaz‘ın hastanede tedavisi sürüyor.
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