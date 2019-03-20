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Genesys bulut satışlarını yüzde 32 arttırdı

Çok kanallı müşteri deneyimi ve iletişim merkezi çözümleri devlerinden Genesys, bulut satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32 arttığını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Genesys bulut satışlarını yüzde 32 arttırdı

Çok kanallı müşteri deneyimi ve iletişim merkezi çözümleri devlerinden Genesys, bulut satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32 arttığını açıkladı.



Çok kanallı müşteri deneyimi ve iletişim merkezi çözümleri devlerinden Genesys, bulut satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 32 arttığını duyurdu. Yapılan açıklamada; buluttaki büyüme tüm pazarları kapsarken, orta ölçekli pazarlarda yüzde 70, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 50 ve büyük işletmelerde yüzde 30 büyüme yaşandı. Şirketin tüm bulut çözümlerinin satış rakamları yükselirken Genesys PureCloud platformu da 2017 yılından beri yıllık gelirinde yaklaşık yüzde 130 artış kaydettiği bildirildi. PureCloud’da son iki yıl içinde 300’den fazla geliştirme yapıldığı açıklandı.



1 milyon dolardan büyük tutarlı bulut sözleşmelerinin sayısı, 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 110 artış gösterdiği hesaplanırken, bu ölçekteki anlaşmaların çoğu Genesys PureBridge programının bir sonucu olduğu belirtildi. Bu müşterilerden birisi de Kanada’nın Alberta eyaletindeki en büyük finans kurumlarından Alberta Treasury Branches (ATB Financial). ATB Financial’ın Müşteri Hizmetleri ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı David Bradshaw, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları dile getirdi: "ATB Financial’ın Genesys’in bulut çözümüne geçmesi, müşteri odaklı yaklaşımımızın bir sonucu. Bu geçiş, hem müşterilerimizle daha iyi bağlantı kurmamızı hem de çalışanlarla iletişimi, işyeri planlamasını ve maliyet yönetimini iyileştirmemizi sağlıyor".



Genesys CEO’su Paul Segre, konu ile ilgili "Şirket içi sistemlerden buluta geçiş yapan yüzlerce şirket, değer yaratma ve sürekli yenilik yapmadaki başarımızı gördükleri için Genesys’i tercih ediyor. Müşterilerimiz dijital kanalların, yapay zekânın ve bulutun artık iç içe olduğunu biliyorlar ve bu ihtiyaçları bütünsel biçimde çözebilen bir stratejik ortakla çalışmak istiyorlar" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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