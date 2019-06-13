General Mobile’ın patronundan ekonomi yönetimine çağrı! Taksit sayısı artırılsın yerli telefonu herkes alsın

Cep telefonu endüstrisinde yerli ve milli marka statüsüyle hizmet veren 5 şirketten birisi olan General Mobile’nin CEO’su Sebahattin Yaman, iç pazarda yerli ürünlerin rağbet görmesi ve cari açıktan kaynaklı maliyetlerin aşağıya çekilmesi için tüketicilere en az 6 taksit uygulamasının getirilmesinin yanı sıra gümrük beyanlarındaki adaletsizliğe son verilmesini istedi.

Temkinli adımlarla büyüyor

Hem global pazarlardaki daralma, hem de Türkiye pazarındaki ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl geçen yıla göre agresif büyüme stratejilerini frenlemek zorunda kaldıklarını vurgulayan Sebahattin Yaman, “Buna rağmen 2019’da 50 milyon liralık daha yatırım yaptık ve fabrikamızın yıllık üretim kapasitesini 4.2 milyona yükselttik. Turquality programına dahil olduk. Hedef pazarlar ve bu pazarlarla birlikte General Mobile olarak 5 yıllık iş planımızı belirledik. 2019 sonu itibarıyla; ihracatta 300 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 150 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirmeyi ve üç kat büyüme hedefliyoruz. Ayrıca ihracatımızı da 45 ülkeye yayarak güçlendireceğiz" mesajını verdi.

Teşvik değil taksit istiyoruz

Cep telefonu piyasasında tüketici kredisi uygulaması gücüne sahip olan GSM operatörlerinin pazarı domine ettiğini vurgulayan Sebahattin Yaman, Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya yaptığı değerlendirmede yerli ve milli markaların yaşatılması için gerekli olan adımların kabine tarafından zaman geçirilmeden atılması gerektiğini kaydetti. Devletin ithalatı kısma planlarını desteklediklerini söyleyen Yaman, “Ancak, bizimle birlikte toplam 5 milli markanın, üreticiler olarak önünde iki büyük engel var. Bunlardan birisi pazarın her yönüyle 6 oyuncunun elinde olması ve gümrük beyanlarındaki adaletsiz uygulamalardır” dedi.

Sebahattin Yaman, yerli akıllı telefon üreticilerini küstürme riski olan konuları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Düzenleme olsun, herkes kazansın

l GSM operatörleri tüketici kredisi uygulama gücüne ve ayrıcalığına sahiptir. Taksit öyle bir güçtür ki, bu ayrıcalıklı güç sayesinde operatörler en çok parayı veren cep telefonu markasına büyüme avantajı sağlarken, diğerlerine ise yaşam şansı tanımamaktadır. Bu durum pazarın iki marka liderliğinde tekelleşmesine doğru ilerlemektedir.

l Kredi kartına taksit yasağı sonrası GSM operatörleri piyasa şartlarını belirleyecek ölçüde geniş bir satış ağına sahip olmuştur. Operatörler, distribütörlerine ve bayi ağına dilediği ürünü dilediği şartlarda sattırma (hedeflendirme, primlendirme vb.) ayrıcalığına da sahip olmuştur. Çünkü tüketiciler mevcut piyasa koşullarında cep telefonlarına ancak taksit ile erişilebilmektedir.

ADİL rekabet ortamı oluşturulmalı

l Eğer kredi kartına taksit açılır ise; tüm markalar, tüm satıcılar eşit rekabet şartlarına erişebilir. Tüketicinin taksit erişimi kolaylaşır. İki büyük marka dışındaki yerli yabancı tüm markalar da hayat bulur. Marka çeşitliliği ve rekabet oluşur. Bu durum herkesin lehinedir. Operatör ve üç zincir kanalın yönetiminde tekelleşen satış noktaları, her ne kadar tüm markaları bulundurup satıyor ve adil rekabet ortamı varmış gibi görünse de, GSM operatörlerinin yönlendirdiği markaları satmaktadır. Daha da vahimi, satış noktalarındaki çalışanlar, yüksek hedefleri yakalamak için adil rekabete aykırı şekilde diğer markaların ürünlerini tüketiciye kötülemektedir.

l Bu durum tüketicinin de yanıltılmasına sebebiyet vermektedir. Operatörlerin, peşin fiyatına 12 taksit kampanyaları gerçeği yansıtmamakta, tüketiciyi yanıltmaktadır. Çünkü aynı ürün yüzde 40’a varan daha ucuz fiyat ile operatör kanalı dışındaki diğer kanallarda satılmaktadır. Bu düzenin oluşturduğu çarpıklığı rakamlar da ortaya koyuyor.

Gümrük beyanları adaletsiz

l Gümrük beyanlarında büyük bir adaletsizlik söz konusu olduğunu söyleyen Yaman, şu görüşleri dile getirdi: “Gümrük beyanlarının maktu ÖTV seviyesinde kümelendiği görülmektedir. Özellikle kademeli ÖTV yasası sonrasında, markalar arasında vergi beyan uçurumu giderek artmıştır. Örneğin; son kullanıcı fiyatı 2 bin lira ve 5 bin lira olan ürünler, gümrükte birbirine çok yakın fiyatlarda beyan edilmekte ve bu beyan üzerindeki fiyata göre vergilendirilmektedir. Çözüm ise öncelikle gümrüklerin tüm markalar ve sektör için eşit ve şeffaf hale getirilmesidir. Adil rekabet şartlarını sağlayan ülkelerde benzerlerinin görüldüğü gibi, perakende fiyatına atıfta bulunan bir vergilendirme sistemi oluşturulmalıdır.

l Tüm dünyada etkinliğimizi artırmak için tek ihtiyacımız olan güç, adil rekabet ortamının sağlanmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz sorunlar çözüme ulaştığı takdirde, Türkiye’yi dünyada temsil etmeye devam edeceğimizi ve Türkiye’nin bir teknoloji ülkesi olma hedefine katkı sağlayacağımızı gururla ifade etmek isteriz.

l Biz global bir marka olmak ve dünyada rekabet etmek üzere yola çıktık. Biz bu ülkedeki üretimimizi sürdürmek ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Ancak adil rekabet şartlarının olması burada oldukça önemli. ”

2.5 milyon akıllı telefonun üretim üssü

General Mobile’nin pazarda Türkiye’nin ilk 4 markasından birisi olduğunu söyleyen Sebahattin Yaman, “2018 yılında yüzde 35 büyüyerek 1 milyon adet akıllı telefon satışını gerçekleştirdik ve 700 milyon liralık ciroya ulaştık. 100 bin adet de yurtdışına satış yaptık, 50 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. Toplam satışlarımızın yüzde 10’u, ciromuzun da yüzde 7’si ihracat kanalıyla 33 ülkede gerçekleşti” dedi. Yaman, marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri açısından Türkiye’den yönetilen bir marka olarak, geçen yıl 100 milyon lira değerinde ve yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük yerli akıllı telefon fabrikasını yönettiklerini sözlerine ekledi.