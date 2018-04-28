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General Mobile ‘AndroId European Hero’ ödülüne layık görüldü

Akıllı telefon pazarının yerli üreticilerinden General Mobile ‘AndroId European Hero’ ödülüne layık görüldü.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:38
General Mobile ‘AndroId European Hero’ ödülüne layık görüldü

Avrupa’nın ilk Android One anlaşmasını gerçekleştiren General Mobile, bu anlaşma kapsamında ilk ürünü olarak 4G modelini 2015 yılının Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunmuş ve bu model ile birinci yılını doldurmadan, hedeflenen 1 milyon adet satış adetini yakalamıştı.

Bu başarı ile Türkiye, dünyada Android One projesinin en hızlı büyüyen ve en başarılı ülkesi oldu.

General Mobile, 2017 Dünya Mobile Kongresi’nde Google tarafından kalite odağı ve Android’in yeteneklerini en iyi şekilde kullanan marka olarak “Android European Hero” ödülüne layık görüldü.


General Mobile, geçtiğimiz aylarda Barselona’da düzenlenen Dünya Mobile Kongresi’nde 2018 yılı Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulan ‘GM8’ modelinin yanı sıra Android Go’nun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM8 Go’ modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:38
  1. General Mobile
  2. Dünya Mobile Kongresi
  3. 2017 Dünya Mobile Kongresi

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