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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den 1. Ordu Komutanlığı'na ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la İstanbul'da birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:05
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den 1. Ordu Komutanlığı'na ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır."

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 13:05
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