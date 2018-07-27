Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den 1. Ordu Komutanlığı'na ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la İstanbul'da birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.27 Temmuz 2018 Cuma 13:05
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili bilgi Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, beraberinde K.K.K. Org. Ümit DÜNDAR ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır. pic.twitter.com/NDwgXPObOn— TSK (@TSKGnkur) 27 Temmuz 2018
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır."
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