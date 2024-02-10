Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim örvebilirdi

Genelev patroniçesini Matild Manukyan'ın hayatını anlatan bir video yayımlayan Oda Tv Manukyan'ı öve öve bitiremedi.

Oda TV'de Manukyan hakkında şu ifadelere yer verildi:

Yeşilçam'ın sermayesi

Bir genelev partroniçesi… Saymakla bitmeyecek kadar çok yalıların, katların, otellerin sahibi yani bir gayrımenkul zengini. Türkiye’nin sekiz kez vergi rekortmeni olarak Guinness vergi rekorlar kitabına giren ilk iş kadını, anne ve aynı zamanda büyük anne.

Bir Ermeni ama Müslüman olduğunu söyleyen ve cami yaptıran biri. Yıllar önce kaybettiği kocasının ardından bir daha evlenmeyi kendine yakıştıramayan, muhafazakar bir kadın ama genel evlerinde çalışan kimi kadınlara bakarsanız, acımasız bir patron. Aynı zamanda hastanelere, okullara yaptığı bağışlarla da bir hayırsever. Atatürk’e şiirler yazacak kadar hayran ve Kenan Evren’e de evinin her köşesine resmini asacak kadar.



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Cenazesinde ülkücü gençler de vardı, genel evlerinde çalışan kadınlar da ve üst düzey bürokratların çelenkleri de. Yani anlamak güç. Tüm bu kimlikler nasıl olur da bir insanda toplanır. Hangisi gerçek Matild Manukyan ya da hangisi değil…

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