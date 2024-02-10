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Gündem Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim örvebilirdi
Gündem

Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim örvebilirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:50:00 -
Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim örvebilirdi

Oda TV genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın hayatını anlatan bir video yayımladı. Videoda Manukyan adeta örnek bir vatandaş ve girişimci olarak tanımlandı.

Genelev patroniçesini Matild Manukyan'ın hayatını anlatan bir video yayımlayan Oda Tv Manukyan'ı öve öve bitiremedi.

Oda TV'de Manukyan hakkında şu ifadelere yer verildi:

Yeşilçam'ın sermayesi
Bir genelev partroniçesi… Saymakla bitmeyecek kadar çok yalıların, katların, otellerin sahibi yani bir gayrımenkul zengini. Türkiye’nin sekiz kez vergi rekortmeni olarak Guinness vergi rekorlar kitabına giren ilk iş kadını, anne ve aynı zamanda büyük anne.

Bir Ermeni ama Müslüman olduğunu söyleyen ve cami yaptıran biri. Yıllar önce kaybettiği kocasının ardından bir daha evlenmeyi kendine yakıştıramayan, muhafazakar bir kadın ama genel evlerinde çalışan kimi kadınlara bakarsanız, acımasız bir patron. Aynı zamanda hastanelere, okullara yaptığı bağışlarla da bir hayırsever. Atatürk’e şiirler yazacak kadar hayran ve Kenan Evren’e de evinin her köşesine resmini asacak kadar.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cenazesinde ülkücü gençler de vardı, genel evlerinde çalışan kadınlar da ve üst düzey bürokratların çelenkleri de. Yani anlamak güç. Tüm bu kimlikler nasıl olur da bir insanda toplanır. Hangisi gerçek Matild Manukyan ya da hangisi değil…

Cemaat ile nasıl bir ilişkisi vardı? Örtülü ödeneğin perde arkasını Hrant Dink anlattı.

Ağabeyi Ferdinand Manukyan'ın Yeşilçam'da hızla yükselişinin ardında nasıl yer aldı?

 

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