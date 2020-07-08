Genel Sekreterden sonra, şimdi de Halk Ekmek'te 'emeklilik' kılıflı değişiklik!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de yine 'emeklilik' kılıfı altında görev değişikliği yaşandı.

İBB'nin kadrosuyla yapboz gibi oynayan İmamoğlu, zorunlu emeklilik yaşına 7 yıl kalan Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu'nun yerine Okan Gedik’i getirdi.

Yolsuzlukla suçlanan ismi de atadı

CHP'li İmamoğlu, Genel Sekreter Yavuz Erkut'un da yaş haddinden emekli olmasına daha 4 ay var iken yerine daha önce CHP tarafından yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar'ı getirmişti.

Birinci yılda bütün yöneticiler değişmiş oldu

İBB'nin 22 iştirakinden sadece İETT ve Halk Ekmek müdürleri değiştirilmemişti. İmamoğlu, böylece daha birinci yılında bütün iştiraklerin müdürlerini değiştirmiş oldu.