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Genel müdürü açıkladı! "İsrail Bayraktar'a ortaklık teklif etti"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “2004’te ülkemizin bakanlıklarının dahi haberi yokken, Türkiye’ye Heron’ları pazarlayan şirket bizim ne yaptığımızı bilip en yakınlarımız vasıtasıyla bize ortaklık ve iş teklifinde bulundu” dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 19:30
Genel müdürü açıkladı! "İsrail Bayraktar'a ortaklık teklif etti"

Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İHA’nın henüz ortada olmadığı bir dönemde Türkiye’ye Heron’ları pazarlayan şirketin kendileriyle irtibata geçerek ortaklık teklif ettiğini söyledi.

İHA YOKKEN YABANCILAR TEKLİFLE GELDİ

Haluk Bayraktar, "2004 yılında, daha ortada ürün (İHA) yokken, bu alana yönelik ufak bir ekiple atölye gibi bir ortamda projeyi çalışırken, o günün Türkiyesi’nde bu ülkeye bu ürünleri (heron) satmak isteyen yabancı bir firma, (Ülkemizin bakanlıklarının dahi haberi yokken. Bizim ne yaptığımızı bilip en yakınlarımız vasıtasıyla) bize ortaklık ve iş teklifinde bulundular. Farklı ülkelerdeki girişimleri destekleyen ülke ve firmalar varken biz neden kendi içimizdeki girişimcileri erken aşamada etkin bir şekilde tespit edip destekleme süreçlerini kurgulamıyoruz? Şimdiki programların amacı bu girişimleri, gelişimleri keşfetmek, desteklemek. DENEYAP Atölyesi geleceğin teknoloji yıldızlarını keşfetmek, buradaki gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak için kurulmuş bir atölye. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunu tüm ülkeye yayacak" dedi.

İHA’LARLA YETİNMEMELİYİZ HER ALANDA ÇALIŞMALIYIZ

"Tamam, insansız hava aracı teknolojisinde bir başarı örneği olduk ama bu kendi başına yeterli değil" diyen Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başarı farklı alanlarda da kendini göstermeli. Otomotiv sektöründe ülkemiz kendi otonom araçlarını üretmeli. Elektrikli aracını üretmeli. Yenilenebilir enerji teknolojileri üretmemiz gerek. Bir sürü sektörde yenilikçi, açık girişimler gerçekleştirmeliyiz. Bugünün dünyasında orta teknoloji ve yüksek teknolojide katma değeri yüksek olan ürünlerde hamle yapmayan ülkelerin varlığını ve ekonomik bağımsızlığını devam ettirmesi tehdit altında. Bizim en önemli problemimiz cari açıktan kaynaklanan sorunlar. Bu sorunlara karşı oluşturulabilecek çözüm yerlileşmek, yerli üretime geçmektir. Biz bunu gerçekleştireceğiz"

Kaynak: Star

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 19:30
  1. Haluk Bayraktar
  2. Bayraktar İHA
  3. Bayraktar SİHA
  4. Heron
  5. İsrail

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