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Genel Müdürlükten açıklama geldi: ABD'ye ihracat artacak!

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ürünlerin ABD'ye satışının gelecek yıl yaklaşık yüzde 150 artacağı bildirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 15:15
Genel Müdürlükten açıklama geldi: ABD'ye ihracat artacak!

ÇAYKUR ürünlerinin ABD'ye satışının gelecek yıl yaklaşık yüzde 150 artacağı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Amerika'da faaliyet gösteren ve daha önce ÇAYKUR ürünlerini Amerika'da tüketicilerle buluşturan Vintage Food Corporation firmasının yetkilileri ile Genel Müdür Ekrem Yüce'nin bir araya geldiği belirtilerek, yapılan görüşmelerin ardından ABD'ye çay ihracatını artırmak amacıyla protokol imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Yüce, ÇAYKUR'u temsilen Türk çayını büyük bir özveri ile ABD'deki tüketicilerle buluşturan Vintage Food Corporation firmasının sahibi Levent Demirgil ve Genel Koordinatörü Erkut Alkan ile satış miktarları konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Demirgil ve Alkan'a teşekkür eden Yüce, "İmzalanan protokol ile Amerika'ya çay satışımız 2019 yılında yaklaşık yüzde 150 artacak. ÇAYKUR ürünlerinin dünyanın en uç noktasına kadar satılması için çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık. Çalışmalarımız hem iç hem de dış pazarda satışlarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:15
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  2. abd
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