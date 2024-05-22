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Gündem Genel Merkez’e kondu! Kütüphane gidiyor Ekrem geliyor
Gündem

Genel Merkez’e kondu! Kütüphane gidiyor Ekrem geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:01:00 -
Genel Merkez’e kondu! Kütüphane gidiyor Ekrem geliyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin Genel Merkez’ine yerleşiyor. Özgür Özel, Selin Sayek Böke ve Gökan Zeybek’le Ankara’da görüşen İmamoğlu, yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep etti. Bu doğrultuda Genel Merkez’de yeniden yapılanmaya gidilecek. İmamoğlu, Çukurambar’daki ofisini de Genel Merkez’e taşıyacak.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 73 kişilik kafile ile İtalya’ya yaptığı Roma ziyaretinden önce Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde toplantıya katıldığı öğrenildi. İmamoğlu’nun Genel Merkez’de, Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile görüştüğü belirtildi.

2,5 SAATLİK GÖRÜŞME

Özel’in makamında yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İmamoğlu’nun sunum yaptığı görüşmede ‘yerel yönetimler’ ele alındı. Görüşmede İmamoğlu ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri ve İstanbul’da yapılacak çalışmalar halkında da bilgi verdi.

YENİ EKİP İSTEDİ

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep etti. Kazanılan belediyelere oranla parti merkezindeki yerel yönetimlerin şimdiki yapısının yetersiz olduğunu değerlendiren İmamoğlu, yapının daha da genişletilmesinin ve yeni ekiple devam edilmesini önerdi.

YER TAHSİS EDİLDİ

Bu kapsamda da atılacak adımlarda ikinci kattaki kütüphaneyi boşaltıp yerine yerel yönetimlere yeni yer tahsisi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. İmamoğlu’nun Ankara’da Çukurambar semtinde bulunan ofisinin de yeni yapılacak Genel Merkez’deki bölüme taşınmasına yönelik girişimin başladığı ifade edildi.

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