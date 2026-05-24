Gündem
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çıkıyoruz” dedi.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından ayrıldı. Özel ayrılırken de bol bol şov yaptı.

Tahliye işleminin ardından Özgür Özel, aşağıya inerek genel merkez önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında, Özel, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'ten bu yana kendilerine yakışanı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine yenilginin, kaybetmenin; Atatürk'ün partisine ise teslim olmanın yakışmadığını belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de, Ekrem Başkan da 'değişim' diye yola çıkan burada gördüğünüz partinin her bir neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da, değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına biz onlara, 'en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip, öğle saat 12.00'de bunu konuşalım' demişken, sabahın yedisinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında halkçı, liseli genç de kendine yakışanı yaptı."

"BİZ BUGÜN DE KENDİMİZE YAKIŞANI YAPTIK”

Partinin kişisel hırslara kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta, meydanda yaptık." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bundan sonra yolda, sokakta, meydanda olacağını ve iktidara yürüdüğünün altını çizen Özel, "Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar." dedi.

Özel ve beraberindekiler, açıklamasının ardından parti genel merkezinden ayrılarak, TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Öte yandan halihazırda genel merkez binasında bulunan partililerin emniyet güçlerince dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Murat Emir'den açıklama! CHP İçişleri Bakanı ile görüştü
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi'ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!
17
Sonuna kadar

Sonuna kadar arkasındayız. Sandık gösterir el mi yaman, CHP mi yaman. Allahın adaleti yoldan çıkmışları sarsın inşallah.

Gani

Ha ha haa ne güldüm yavv, geri geleceksen neden çıktın arkadaş, ya da çıktıysan neden geri geliyorsun? Kabul et artık takke düştü kel göründü sayın Manisa milletvekili. İstifa et git artık
