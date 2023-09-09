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Spor

Genel kurulda resmen kabul edildi! Fenerbahçe’de bir devrin sonu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 13:53:00 -

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu’nda, kongre üyeleri tarafından yapılan 'İstifa eden üyelerin tekrar kulübe üyeliğinin kabul edilmemesi' önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılıyor. Üyelik Şartları Madde 6’da belirtilen ve içinde istifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi.

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini söyledi. Pekin’in, "Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. hazirun da destek oldu. Bir nabız yoklama adına" ifadeleri sonrası salondan alkışlar yükseldi. Fethi Pekin daha sonra, "Nabız yoklamaya gerek kalmadı, mevcut şekliyle kalsın başkanım" dedi.

Divan Başkanı Vefa Küçük’ün oylamaya sunmasıyla, bu madde oy çokluğuyla kabul edildi.

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