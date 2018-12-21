Genç'ten Samsun'a Master Plan Projesi

Canik için adeta bir kullanma kılavuzu niteliğinde olacak plan için sosyologlar, psikologlar, tarihçiler ve şehir bilimciler bir araya gelecek. Master planda, turizmden sağlığa, tarımdan ticarete eğitimden altyapısına kadar her alanda şehrin planlı gelişimini konu alan detaylar yer alacak.

Şehrin kullanma kılavuzu

Çarpık yapılaşmanın önemli bir şehircilik sorunu olduğunu belirten Başkan Osman Genç, “Çarpık yapılaşmanın yarattığı sorunları düzeltmek ve kentsel dönüşüm çalışmaları hem yüksek maliyetli hem de önemli sorunlar yaratan bir durumdur. Böyle bir duruma maruz kalmamak için geleceğin şehrinin şimdiden planlanması gerekiyor. Bunun için vizyon projelerimiz arasında Master Plan’a önemli yer verdik. Master Plan şehrin kullanma kılavuzu olacak. Sosyologların, psikologların, tarihçilerin ve şehir bilimcilerin ortak hazırlayacağı Master Planla nereye hangi yatırım yapılacak, hangi köyde ne yetiştirilecek hepsi belli olacak” dedi.

Sosolojik ve mekansal planlama

Samsun için en az 100 yıllık planlama yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Genç, “100 yıl sonra şehrin çok önemli bir bölümü yenilenmiş olacağı gibi önemli bir kısmı da yeni planlanmış olacak. Öyleyse şimdiden geleceğin Samsun’unu oluşturmak elimizde. Her alandan uzmanların ortak çalışmasıyla şehrin fiziksel yapısından ulaşımına, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar her alanda yatırımlar planlı bir şekilde gerçekleşecek. Bu kapsamda Mekansal Planlama’nın yanısıra Sosyolojik Planlama’yı da yapmış olacağız. Sosyolojik planlamayı yapamayan şehirlerin medeniyet iddiası olamaz. Medeniyet iddiası olamayan bir ülkenin de gelecek iddiası olmaz” diye konuştu.

Her şey netleşecek

Master planın detayları hakkında bilgi veren Başkan Genç, “Şehrin kullanma kılavuzu olacak olan bu planla hem şehrin sağlıklı şehirleşmesi sağlanacak hem de sanayi yatırımı nerede tarım yatırımı nerede yapılacak, hangi köyle ne yetiştirilecek hepsi belli olacak” dedi.