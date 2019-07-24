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Gençlikspor basın bayramını kutladı

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24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Gençlikspor basın bayramını kutladı

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ,24 Temmuz Gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla biraya geldi


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi Salonu’nda 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle kahvaltı düzenledi.


Kahvaltıya, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Emen, Kozlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tansel Kardeş, ve ulusal ve yerel gazetelerin temsilcileri katıldı.


Slayt gösterisi ile başlayan kahvaltı programı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’in konuşmasıyla devam etti.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yapılan işlerin dışarıya duyurulması açısından basının önemli bir rol oynadığını söyleyerek, ’’Öncelikli olarak bir ilin bir kurumun ya da il olarak yapılan faaliyetlerin duyurulması dışarıya karşı yansıtılması açısından çon önemli siz değerli gazetecilerin basın bayramını kutluyorum. Sizlerle beraber olmak bizler açısından mutluluk verici. Buraya geldiğiniz için bizlere şeref verdiniz. Bu güzel günde birlikteyiz. Aynı zamanda faaliyetlerimizi kurumumuzun 1 yıllık binası olarak bilgilendirmek yapmak istedik. Buraya taşılalı ve faaliyetlerimiza başlayalı 1yıl oldu.1 yıl içerisinde Gençlik Merkezi faaliyetleri ve spor faaliyetleri çok güzel değişiklikler oldu. Bunları kahvaltıda slaytta izlemiş oldunuz. Yeni dinamik bir ekiple birlikte çalışa arkadaşlarımızla birlikte Son 1yıl içerisinde yapmış faaliyetlerle birlikte Zonguldak’ta baya bir yol katteğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra bu yaptığımız faaliyetlerin fazlasını çok daha iyilerini yaparak Zonguldak iline yakışır bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor faalieytlerinin yanında Gençlik Merkezi faliyetlerimizde var. Her geçen gün yenilikler ekliyoruz bunlara sosyal medya aracılığıyla sizlerin yardımıyla bunların yasnımalarını görüyoruz’’dedi.


Ardından kahvaltı programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
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