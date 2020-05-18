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Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle hazırladığı videoyu yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:28:05 -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı nedeniyle hazırladığı videoyu yayınladı.


Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinliklerde sergilenecek gösterilerin de yer aldığı bir video hazırlandı.


Videoda Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Emre Demir top sektirerek, TOHM sporcusu Mert Efe Kılıçer ve Hasan Bulut evde cimnastik hareketleri yaparak güreş dalında Balkan 2.’si Kaan Taşçı takla atarak, Taekwondo’da Balkan Şampiyonu Sine Sürücü nefes kesen gösterileri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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