Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Anlamlı "Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda, bakanlığın “Kadın Odaklı Spor” politikasının sonucu olarak bir çok branşta gelen başarılara atıf yapılırken, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda, bakanlığın “Kadın Odaklı Spor” politikasının sonucu olarak bir çok branşta gelen başarıların altı çizildi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye’deki 11 milyon lisanslı sporcunun yüzde 40’ının kadın olduğu ve bu sayının Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranı olduğu belirtilirken, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı. Videoda aynı zamanda Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda toplamda 12 kadın sporcu ve 1 kadın takımın madalya kazandığı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ise katılan kadın sporcu sayısının, erkek sporcu sayısından fazla olduğu ifade edildi. Video, “Kadın sporcularımız 2021 yılında dünyada 752’si altın, 724’ü gümüş, 878’i bronz toplam 2 bin 354 madalya kazandı. Kadın odaklı spor politikamız meyvelerini veriyor.

Dünya Türk kadının başarılarını alkışlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” mesajı ile sona erdi. Şampiyon kadın sporcularımızın isimleri vatandaşın dilinde Videoda vatandaşlarla yapılan sokak röpo6rtajlarına da yer veriliyor. “Türkiye’nin en iyi golcüsü kim?”, “Hangi takımı tutuyorsunuz?”, “Bu güne kadar izlediğiniz en iyi boksör kimdir?” gibi soruların yer aldığı röportajlara verilen yanıtlarda, gururumuz olan kadın sporcuların isimlerinin verilmesi dikkat çekiyor. “Kadınlarımızın dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruz” Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, şunları söyledi:

“Kadın Odaklı Spor bizim en önemli vizyonlarımızdan biri. Projelerimizi hem profesyonel anlamda kadın sporcularımızın gelişimi; hem de tüm kadınlarımızın sporu günlük yaşamlarının bir parçası yapması perspektifiyle hayata geçiriyoruz. Bunun yanında gençlik merkezlerimizde de kadınlarımızın çok önemli bir rolü var. İşte Olimpiyat Oyunları’nda ve Paralimpik Oyunlarda kadınlarımızın yakaladığı başarılar ortada. Lisanslı kadın sporcu sayımızın toplam sporcu sayısı içindeki oranı %40’a yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihindeki en yüksek oran. Bokstan, voleybola, okçuluğa, golbole, atletizme, cimnastiğe, güreşe kadar pek çok branşta kadınlarımız etki alanlarını genişletiyor. Gençlik merkezlerimizde 3 milyona yaklaşan üyemiz var ve %52’si kadın. Biz 365 günün her gününde kadınlarımızın sporda etkin olabilmeleri, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri ve dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyorum.”