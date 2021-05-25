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Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik 8 bin sporcuya her ay harçlık verecek
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik 8 bin sporcuya her ay harçlık verecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:26:00 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik 8 bin sporcuya her ay harçlık verecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının iki katına kadar arttırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı ise asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora olan ilgisini ve sevgisini herkesin bildiğini aktaran Kasapoğlu, "Bizler, sporcularımızın inancının, motivasyonunun kırılmaması adına devlet olarak, bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Etmeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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