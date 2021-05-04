Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kıldıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edeceğini belirtmişti. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardıklarını ifade etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin henüz duyuru yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardık” ifadelerini kullanmıştı. GSB’nin personel alımlarının tek bir ilanda mı yoksa farklı ilanlarla mı yapılacağı, başvuru şartlarının neler olacağı, sınav süreci ve diğer detaylara ilişkin ise henüz bir duyuru bulunmuyor. GSB’nin personel alımıyla ilgili yeni duyuru geldiği anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz” Gençlik ve Spor Bakanlığı alımlarına ilişkin iş ilanlarını kurumun internet sitesi üzerinden takip edilebilmekte.