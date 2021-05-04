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Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?
Ekonomi

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?

Kamu personel alımları merak ediliyor. Kamu kurumlarında iş başvurusu yapacaklar kamu iş ilanları üzerinden iş başvurusunda bulunuyor. Spor Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru, GSB liderlik Başvurusu 2021, GSB personel alımı 2021 ne zaman yapılacağı da yine araştırılan konular arasında. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 16:22:00 - 2021-05-04 16:22:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kıldıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edeceğini belirtmişti. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardıklarını ifade etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin henüz duyuru yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir. Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardık” ifadelerini kullanmıştı. GSB’nin personel alımlarının tek bir ilanda mı yoksa farklı ilanlarla mı yapılacağı, başvuru şartlarının neler olacağı, sınav süreci ve diğer detaylara ilişkin ise henüz bir duyuru bulunmuyor. GSB’nin personel alımıyla ilgili yeni duyuru geldiği anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz” Gençlik ve Spor Bakanlığı alımlarına ilişkin iş ilanlarını kurumun internet sitesi üzerinden takip edilebilmekte.

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