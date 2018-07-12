Gençlik ve Spor Bakanı'ndan ilk duyuru!

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı olarak aziz milletimize hizmet edeceğiz. Büyük sorumluluk gerektiren bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları güvenden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sevgili gençlerimizden ricam, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı kendilerinin bakanlığı, ihtiyaç ve taleplerinin ilk adresi olarak bilsinler. Düşünceleriyle, eleştirileriyle ve uyarılarıyla lütfen bizlere yol göstersinler. Gençlik çalışmalarımızın yanında spor dünyasına hizmet etmek, spor üzerinden hayatı güzelleştirmek önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir. Bundan önceki görevim esnasında çok verimli çalışma imkanı bulduğum, hizmet aşkı ve heyecanıyla bizlere örnek olan Değerli Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum.